Прокуратура заявляє про незаконне використання 484 га земель

Київ. 13 березня. УНІАН. Прокурорською перевіркою додержання вимог земельного законодавства встановлено, що сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Україна» незаконно використовує 11 земельних ділянок вартістю понад 114 млн. грн. у Деснянському районі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, незважаючи на скасування судом рішення Київради щодо оформлення товариству «Нова Україна» права користування земельними ділянками для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, договори оренди, укладені на основі цього рішення, залишились дійсними.

Прокуратурою Деснянського району столиці пред’явлено 11 позовних заяв в Господарський суд Києва в особі Державного агентства земельних ресурсів України про визнання недійсними зазначених договорів оренди та зобов`язання СТОВ «Нова Україна» повернути земельні ділянки територіальній громаді Києва.