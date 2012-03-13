Керівництво КМДА зустрінеться з представниками міської організації ветеранів України

14 березня о 14.00 за участю керівництва КМДА відбудеться урочиста зустріч з нагоди відзначення 25-річчя від дня створення Київської міської організації ветеранів України. Київська міська організація ветеранів України (КМОВУ) була створена 14 березня 1987 року. З 18 грудня 1957 року діяла як секція Радянського Комітету ветеранів війни, головою якої було обрано Героя Радянського Союзу генерал-полковника Філіпа Жмаченка. До структури організації входить 10 районних ветеранських організацій, у складі яких 224 територіальних організацій у мікрорайонах, установах, підприємствах та організаціях міста Києва.

Адреса проведення: Колонна зала КМДА (вул. Хрещатик, 36).