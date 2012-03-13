Підведення пдсумків роботи галузі охорони здоров’я у 2011 р.

14 березня о 14.00 відбудеться засідання Колегії за підсумками роботи галузі охорони здоров’я у 2011 році. Перед засіданням Колегії з 13.00 до 14.00 відбудеться стендова презентація діяльності лікувально-профілактичних закладів Києва. О 15.00 Колегію відвідає голова КМДА Олександр Попов. Адреса проведення: вул. Братиславська, 5, конференц-зала Київського міського медичного коледжу. Вхід за акредитацією.

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