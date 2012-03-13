Рівень захворюваності киян на грип нижчий за епідпоріг

Київ. 13 березня. УНІАН. Рівень захворюваності на ГРВІ та грип у столиці не перевищує епідеміологічний поріг.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на міську санепідемстанцію.

Так, у період з 5 по 11 березня медичним закладами столиці було зареєстровано 20 тис. 78 хворих на ГРВІ та грип, що нижче тижневого епідпорогу утричі. Фахівці очікують, що протягом поточного тижня захворюваність зросте, але епідпоріг не буде перевищено.