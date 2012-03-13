Київ. 13 березня. УНІАН. У Києві вшанували пам’ять загиблих під час Куренівської трагедії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, біля Подільського трамвайного депо (вул. Фрунзе, 132) відбувся мітинг-панахида, присвячений вшануванню пам’яті загиблих під час Куренівської трагедії.

Участь у жалобних заходах взяли керівництво і колектив КП «Київпастранс», керівники і жителі Подільського району, духовенство, громадськість.

Минулого року на території Кирилівської церкви було відкрито Пам’ятний знак жертвам трагедії.

*** 13 березня 1961 року у Києві сталася Куренівська трагедія, що забрала, за різними оцінками, життя від півтори до двох тисяч осіб. Цього дня прорвало греблю в районі Бабиного Яру, за якою понад 10 років скупчувалися стічні води з Петровських цегляних заводів. Грязьовий вал заввишки 14 м понісся вулицями Куренівки, зносячи будівлі, людей, трупи і залишки трун з кладовищ.