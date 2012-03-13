Шевченківці готуються до проведення ЕКО-фестивалю “Чарівна родина”

Київ, 13 березня. УНІАН. В Шевченківській РДА обговорювали підготовку та проведення в районі Благодійного ЕКО-фестивалю “Чарівна родина”-2012. Захід відбудеться під патронатом голови Шевченківської РДА Сергія ЗІМІНА.

Про це повідомляє муніципальна газета "Хрещатик".

Автор проекту та за сумісництвом педагог-організатор центру творчості “Шевченківець” Євгенія Макаєва запросила усіх бажаючих долучитися до ініціативи “Зробимо планету чистою!”, що відбудеться в рамках програми еко-фестивалю. Метою акції є проведення просвітницької кампанії Еко-етикету, завдяки якій поєднаються дві актуальні теми — діти та екологія.

З 1 березня по 27 травня, з ініціативи фестивалю, розпочнеться проведення навчально-просвітницької кампанії — уроків Еко-етикету в школах району. Взявши участь в акції “Ми проти поліетилену!”, діти залишать свої підписи на зверненні “Зробимо планету чистою!” та зможуть підтримати юні таланти учасників ювілейного 10-го Міжнародного конкурсу-фестивалю “Чарівна свічка”.

Відкриття благодійного еко-фестивалю заплановане на 17 квітня у Київському будинку художника. У цей день планується виставка оберегів з вторинних матеріалів — пляшок, клаптиків тканини, старих газет та журналів тощо. З 18 по 27 травня 2012 року запланована насичена програма екологічних та культурних заходів до святкування Дня Києва.