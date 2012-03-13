- На Житньому ринку було змінено керівника. Які перетворення будуть відбуватись на одному з найбільших ринків столиці?

Заступник начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА Оксана ШРАМЧЕНКО:

- Це один з найулюбленіших ринків киян, який знаходиться в комунальній власності міста. Наприкінці минулого року тут змінили керівника, тому що попередній не виконував завдання, які ставила міська влада. А завдання наступні: естетичний вигляд ринку, оскільки там є проблеми з дахом, сама будівля потребує косметичного ремонту, надходять скарги, що на прилеглих територіях здійснюється несанкціонована торгівля, ну і основне - це надання для торгуючих зручних місць, доступних за цінами, збільшення прибутків підприємства, зокрема надання в оренду вільних місць. Наприклад, підвальні приміщення, третій поверх, який зовсім не використовується. Попередній керівник занедбав це підприємство, є заборгованість перед міським бюджетом, тож для нового керівника потрібно вишукувати нові можливості.

Новий керівник працює лише два місяці. Думаю, на початку квітня він зможе показати нам свої зрушення. Але вже на сьогодні директор погасив заборгованість перед "Київенерго" та "Київводоканалом".