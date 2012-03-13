У Деснянському районі учні грають у "Мистецьку фортецю"

Київ, 13 березня. УНІАН. У Деснянському районі столиці на базі експериментальної спеціалізованої школи № 23 (вул. Путивльська, 35) проходить районний етап І міської профорієнтаційної гри "Мистецька фортеця".

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністрації, захід відбувається на виконання міської цільової програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." та з метою формування у підлітків позитивної мотивації до майбутнього вибору професії, виховання художньо-естетичної культури, розкриття творчих здібностей молоді.



Гра проводиться серед учнів 8-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, які виявили здібності з художньо-естетичного мистецтва. Протягом 10 наступних днів проходитиме І тур гри, де кожний район обиратиме кращих гравців для подальшої участі у ІІ фінальному турі, який відбудеться 19 квітня.

Гра побудована за принципом модульної системи навчання. Конкурсною програмою передбачені модульний блок "Художньо-естетична культура та мистецтво" і модульні елементи (станції), майстер-класи. В ході Гри учасники команд матимуть продемонструвати свої знання і вміння з художньо-естетичної культури та мистецтва, а також свою ерудицію, навички, творчі здібності, зокрема: вміння володіння дикцією та голосом, мовною постановкою – станція "Джерело орфоепії", гнучкість, рухливість, ритмічність, танцювальність та пластичність – станція "Імідж пластики", володіння елементами народного, класичного, сучасного, спортивного та естрадно-масового танцю – станція "Техніка мистецтва", володіння вокальною імпровізацією з елементами сучасної, класичної та народної пісень – станція "Мистецтво музики", виконати конкурсні завдання на асоціацію, пам’ять фізичних дій, темпоритм, етюди – станція "Художня асоціація".

Усі учасники отримають пам’ятний сертифікат лауреатів І Міської профорієнтаційної гри "Мистецька фортеця", а переможців визначатимуть за номінаціями: кращий гравець модульного елементу, кращий гравець модульного блоку, краща команда Гри по станціям.

За словами організаторів, конкурс дозволить не лише виявити, а й підтримати обдарованих талановитих учнів, розкрити та розвинути їх особистісні художні індивідуальні якості, і правильно зорієнтувати молодь до майбутнього вибору професії.