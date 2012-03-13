- Скільки продовольчих ринків реалізують продукцію зараз в Києві?

Заступник начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА Оксана ШРАМЧЕНКО:

- На сьогодні налічується 98 підприємств ринкової мережі, серед них 73 - продовольчі та змішані, коли є невелика кількість непродовольчих товарів (сувеніри, речі, побутова хімія). Сьогодні простежується тенденція не до зростання їх кількості, а до якості. Раніше у місті діяло 106 ринків. Закрився ринок Сінний на вулиці Воровського, де була барахолка. І по сьогоднішній день телефонують та питають, коли ринок відновлять, але, на жаль, там багато разів помінялись власники, і питання залишається відкритим. Був колись ринок Привокзальний, філіал Володимирського на станції метро "Либідська", поступово ці ринки зникають. На вимогу президента України столичні ринки поступово перетворюються на торговельно-сервісні центри, де ви зможете не лише купити продукти харчування та одяг, там будуть діяти отелі і навіть ощадкаси, де ви зможете сплатити комунальні платежі. Наприклад, на Одеському ринку працює картинна галерея, на Оболоні - стоматологічний кабінет, не кажучи вже про такі побутові послуги, як ремонт одягу.