Делегація міської влади Ашгабата відвідала навчальні заклади Дарницького району
11:34, 13 березня 2012Київ
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Делегація міської влади туркменської столиці перебуває у Києві в рамках державного візиту до України Президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова
Київ, 13 березня. УНІАН. Делегація міської влади туркменської столиці на чолі з мером Ашгабата Шамухаммедом ДУРДИЛИЄВИМ відвідала три навчальні заклади Дарницького району Києва.
Про це УНІАН повідомили в Дарницькій райдержадміністрації.
Зокрема, делегація міської влади Ашгабата ознайомилася з навчальним процесом у Київській інженерній гімназії, дошкільному навчальному закладі №21.
Крім того, делегація відвідала майданчик, на якому будується загальноосвітній навчальний заклад.
Делегація міської влади туркменської столиці перебуває у Києві в рамках державного візиту до України Президента Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА.
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