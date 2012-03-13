Делегація міської влади Ашгабата відвідала навчальні заклади Дарницького району

Київ, 13 березня. УНІАН. Делегація міської влади туркменської столиці на чолі з мером Ашгабата Шамухаммедом ДУРДИЛИЄВИМ відвідала три навчальні заклади Дарницького району Києва.

Про це УНІАН повідомили в Дарницькій райдержадміністрації.

Зокрема, делегація міської влади Ашгабата ознайомилася з навчальним процесом у Київській інженерній гімназії, дошкільному навчальному закладі №21.

Крім того, делегація відвідала майданчик, на якому будується загальноосвітній навчальний заклад.

Делегація міської влади туркменської столиці перебуває у Києві в рамках державного візиту до України Президента Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА.