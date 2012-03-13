- У столиці проводиться конкурс-огляд суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у Києві. Що це за конкурс, і чи є такі суб’єкти господарювання, які визнані зразковими?

Заступник начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА Оксана ШРАМЧЕНКО:

- Цей конкурс у нас проводиться вже близько 10 років. Об’єктів побутового обслуговування в місті налічується понад 5 тисяч, з них 1 466 - це салони краси та перукарні. Про проведення конкурсу виходить розпорядження КМДА зі складом комісії, куди входить наше управління, санітарна служба, представники РДА, представники контролю за благоустроєм. В кожному районі відповідні комісії визначають перелік підприємств, які відповідають нормативам, і яким можна присвоїти звання зразкового. Всі служби дають свої висновки, далі складається перелік цих підприємств, він обговорюється в місті. Наприкінці видається розпорядження КМДА про нагороджених. У номінаціях представлений весь перелік побутових послуг - перукарні, пункти ремонту взуття, аудіотехніки. Тож, коли ви будете заходити в заклади, де є диплом, відзнака КМДА, це говорить про те, що підприємство дійсно надає якісні послуги.