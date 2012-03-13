Столичні підприємства виплатили 5 млн. грн.. боргів по зарплаті

Київ. 13 березня. УНІАН. Станом на 1 лютого 2012 р. заборгованість із виплати заробітної плати по м. Києву складала 71,3 млн.грн. (6,9% від загальної суми боргу по Україні), що на 1,8% або на 1,3 млн.грн. менше, порівняно з початком року. Завдяки вжитим міською владою заходам, протягом січня 2012 р. підприємствами-боржниками міста було виплачено своїм працівникам понад 5 млн.грн. заборгованої заробітної плати (за листопад 2011 року та попередні періоди).

Про це «Хрещатику» повідомили в ГУ праці та соціального захисту населення КМДА, пише муніципальна газета.

Водночас, упродовж тривалого часу у Києві немає заборгованості із заробітної плати в установах та організаціях, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Серед комунальних підприємств міста станом на 1 лютого заборгованість із виплати заробітної плати існувала в Комунальному автотранспортному підприємстві Солом’янського району міста Києва в сумі 67,8 тис.грн. (станом на 17.02.12 заборгованість погашено).

Із загальної суми боргу із заробітної плати по місту, яка склалась згідно статистичних даних станом на початок лютого, понад 87% або 62 млн.грн. припадало на державні підприємства, що перебувають у сфері управління центральних органів виконавчої влади, зокрема: Державного концерну «Укрборонпром» - 45,8 млн.грн.; Фонду держмайна – 7,0 млн.грн.; Держагентству з управління державними корпоративними правами та майном – 5,4 млн.грн. та Міносвіти - 0,8 млн.грн.

Серед державних підприємств найбільшими боржниками із заробітної плати залишались: ДП «Завод «Генератор» (22,0 млн.грн.) та ДП «Київський державний завод «Буревісник» (15,6 млн.грн.), які знаходиться в стадії банкрутства та входять до складу ДК «Укроборонпром»; Київське ДП „Ізумруд” (6,5 млн.грн.), яке знаходиться в простої та підготовчому процесі до приватизації (підпорядковане Фонду державного майна України); ДАХК «Артем» (3,0 млн.грн.- борг погашено) та ДП НДІ «Оріон» (2,5 млн.грн.), які перебувають у сфері управління Держагентства з управління державними корпоративними правами та майном.

Основна причина боргу на державних підприємствах міста - відсутність державних замовлень на їх продукцію, несвоєчасні розрахунки замовників, у тому числі органів виконавчої влади, за виконані роботи (надані послуги).

Серед підприємств-боржників із заробітної плати недержавного сектору, на яких протягом січня 2012 року заборгованість із заробітної плати скоротилась на 33,9 % або на 4,7 млн.грн, найбільший її обсяг склався на: ПАТ «Квазар» та ЗАТ «Атек» - по 1,0 млн.грн., ВАТ «Гідромеханізація» - 0,8 млн.грн., ЗАТ Фінансова компанія «Сантана» та ЗАТ «Київ – Лада» по - 0,7 млн.грн.