КМДА ініціювало зарахування 100% ПДФО до бюджету Києва

Київ. 13 березня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація підготувала та вже подала на розгляд Верховної Ради України законопроект про зарахування 100% ПДФО до бюджету Києва.

Про це написав у Facebook заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

«Законопрект про зарахування 100% ПДФО до бюджету Києва. Тільки поданий, знаходиться на розгляді бюджетного комітету ВР. Чекаємо. Для Києва це 7 млрд. грн. Гроші, здатні вирішити багато поточних проблем», - написав Р.КРАМАРЕНКО у Facebook.

«До речі, норма про вилучення 50% до держбюджету порушує першу статтю Бюджетного кодексу, де йдеться про рівні умови. При цьому Київ єдине місто, яке перераховує доходи від ПДФО до державного бюджету», - також відзначив профільний заступник голови КМДА.