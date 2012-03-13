У Голосіївському районі створено 12 з 56 запланованих ОСББ

Київ, 13 березня. УНІАН. У Голосіївському районі в 2011 році створено 12 об`єднань будинків та квартир у багатоквартирних будинках, як неприбуткових організацій, для управління та утримання будинку, його ремонту та експлуатації.

Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації.

Загалом у Голосіївському районі за станом на 1 січня 2012 року зареєстровано 91 ОСББ. За минулий рік по створенню ОСББ Голосіївський район по місту Києву, відповідно рейтингової оцінки, посів 4 місце.

Водночас, згідно з програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2015 роки, у 2011 році в районі планувалося створити 56 об`єднань.

Крім того, в Голосіївському районі нараховується 51 ЖБК, два з яких у минулому році було реорганізовано в ОСББ.

В райдержадміністрації вважають, що одним із стратегічних напрямків реформування галузі житлового господарства є навчання керівного складу ОСББ.

Враховуючи те, що у Голосіївському районі створена Координаційна рада ОСББ, прийнято рішення про реалізацію пілотного проекту щодо створення Ресурсного центру сприяння ОСББ в місті Києві.

В райдержадміністрації нагадали, що такий центр було створено 19 грудня 2011 року. На думку районної влади, створення потужного та активного центру необхідно для популяризації позитивного образу ОСББ, виховування усвідомлення власника з обов`язками, пропаганди ефективного власника, поступового переходу від системи управління через ЖЕКи до системи колективного прийняття рішень (через ОСББ).

Об`єднання зусиль районної влади і громадських активістів дасть можливість успішно проводити реформування і розвиток ЖКГ у Голосіївському районі, переконані в райдержадміністрації.