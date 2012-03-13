На ремонт закрито ескалатор на станції "Палац спорту"

Київ. 13 березня. УНІАН. З сьогоднішнього дня розпочався капітальний ремонт ескалатора № 1 станції "Палац спорту" Сирецько-Печерської лінії. Роботи триватимуть до 25 квітня п.р.

Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

На підприємстві також зазначають, що до 5 квітня п.р. триватиме капітальний ремонт ескалатора № 2 верхнього нахилу станції "Печерська" Сирецько-Печерської лінії.

В метрополітені нагадують, що протягом поточного року виконано ремонти трьох ескалаторів: на станції "Дружби народів" - ескалатор № 2; на станції "Печерська" - ескалатор № 3 верхнього нахилу та на станції "Палац спорту" - ескалатор № 3.