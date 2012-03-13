Визначено нового замовника реконструкції Володимирської гірки

Київ. 13 березня. УНІАН. Влада столиці визначила нового замовника реконструкції і благоустрою парку «Володимирська гірка» в Шевченківському районі.

Відповідне розпорядження КМДА від 5 березня 2012 р. №359 «Про передачу функцій замовника реконструкції і благоустрою парку Володимирська гірка у Шевченківському районі» оприлюднено на офіційному порталі столичної влади.

Як записано в документі, комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» в установленому порядку має передати КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» функції замовника реконструкції і благоустрою парку Володимирська гірка.

Дирекції реставраційно-відновлювальних робіт доручено визначити генеральну проектну організацію з коригування проектно-кошторисної документації та генеральну підрядну організацію зі здійснення реконструкції і благоустрою об’єкта, одержати дозвіл Міністерства культури на проведення робіт з реконструкції .

Водночас , підготувати документацію щодо реконструкції і благоустрою парку Володимирська гірка має КО «Київзеленбуд», після чого документація буде передана новому замовнику.

Згідно з розпорядженням, Головне управління капітального будівництва має подати до ГУ економіки і інвестицій КМДА інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2012 р.

Цим розпорядженням визнано таким, що втратило чинність попереднє розпорядження КМДА від 05.05.2004 р. №734 «Про реконструкцію та благоустрій парку «Володимирьска гірка».