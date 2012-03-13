Парк відпочинку «Оболонь» в урочищі Наталка реконструюють

Київ. 13 березня. УНІАН. Влада Києва прийняла рішення про здійснення реконструкції парку відпочинку «Оболонь» в урочищі Наталка по Оболонській набережній в Оболонському районі.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА №360 від 5 березня 2012 р., яке оприлюднено на порталі столичної влади.

Згідно з документом, замовником виконання робіт із проектування та реконструкції парку «Оболонь» визначено Оболонську районну в м.Києві держадміністрацію, яка має одержати вихідні дані на проектування, забезпечити розробку та затвердження проектно-кошторисної документації та визначити генеральну проектну та підрядну організації для виконання робіт з реконструкції парку.

Умови та обмеження на виконання робіт з реконструкції доручено у стислі терміни підготувати Головному управлінню містобудування та архітектури КМДА.

В розпорядженні зазначається, що фінансування робіт з реконструкції парку «Оболонь» буде здійснюватись відповідно до показників, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку Києва на 2012 р. Разом з тим, Оболонській РДА слід подати до столичного ГУ економіки та інвестицій пропозиції щодо включення робіт з реконструкції зазначеного парку до проектів програм соціально-економічного розвитку Києва на 2013 р. та на наступні роки.