В Києві 19 березня стартує двомісячник з благоустрою

Київ. 13 березня. УНІАН. В Києві в період з 19 березня до 11 травня 2012 р. пройде весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану.

Відповідне розпорядження КМДА №376 від 7 березня 2012 р. оприлюднено на офіційному порталі міської влади.

В рамках двомісячника 21 квітня буде проведено День довкілля, а 31 березня організують суботник з благоустрою в рамках акції «За чисте довкілля».

Розпорядженням утворено комісію з проведення весняного двомісячника з благоустрою та озеленення, яку очолив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Комісія має до 14 травня надати пропозиції на розгляд колегії КМДА про підсумки проведення весняного двомісячника та нагородження керівників кращих комунальних підприємств по обслуговуванню житлового фонду.

Також розпорядженням передбачено в період проведення двомісячника організувати тематичні зустрічі начальника Головного управління контролю за благоустроєм з учнями шкіл районів міста на тему «Благоустрій міста залежить від тебе».