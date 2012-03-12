Внаслідок вибуху газу постраждали 3 автівки

Київ. 12 березня. УНІАН. Внаслідок вибуху газового балону в Києві постраждали 3 автівки.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, ця ситуація сталася 11 березня в Дніпровському районі на вул. Миропільській, 37-В о дев’ятій годині вечора.

На відкритій автостоянці в припаркованому автомобілі Toyota Prada сталося загоряння в салоні. На допомогу пожежних викликав власник автівки. За короткий час рятувальники прибули на місце за викликом. Майже за 10 хвилин вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати пожежу.

Як згодом стало відомо, загоряння помітив чоловік, який на той час неподалік паркувався. Поки він діставав вогнегасник аби загасити полум’я, в автівці Toyota вибухнув газовий балон. Вибух був настільки потужний, що зірвав дах автомобіля і він ще більш розгорівся. Вогонь перекинувся на сусідні автомобілі, зліва – на Audi, справа – на Opel. Він пошкодив зовнішнє лакофарбування дверей та вікон, Toyota Prada згоріла повністю.