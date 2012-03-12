Дитбудинки сімейного типу забезпечать автотранспортом

Київ. 12 березня. УНІАН. Влада Києва береться вирішити вже в цьому році проблему із забезпеченням власним автотранспортом дитячих будинків сімейного типу, що є в місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ під час візиту до родини ВОВК, де виховуються семеро прийомних дітей.

За його словами, для вирішення проблеми, яка є однією із найактуальніших для дитбудинків сімейного типу, влада шукатиме додаткові ресурси та залучатиме спонсорів.

З нагоди шестиліття дитбудинку родини ВОВК керівник міськадміністрації вручив дітям та їхній прийомній мамі необхідну побутову техніку та новий шестимісний автомобіль «Ford».

«Сьогодні ще шість дитячих будинків сімейного типу в Києві не забезпечені власним автотранспортом. І це наразі одна із найнагальніших проблем. Переконаний, що, залучивши спонсорів та благодійні організації, ми вже цього року зможемо вирішити проблему», - зазначив О.ПОПОВ.

Голова КМДА також наголосив, що одним із найголовніших завдань міської влади є забезпечення права кожної сироти на сімейне виховання. Окрім майже двох тисяч дітей-сиріт, які проживають з опікунами, у столиці вже функціонує 33 прийомні сім’ї, де виховується 42 дитини, та 11 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 83 сироти. У найближчих планах міста – відкрити ще 10 дитячих будинків сімейного типу. Як зазначають в КМДА, загалом у столиці 84% посиротілих дітей забезпечені сімейним вихованням. Це один із найкращих показників в Україні.

О.ПОПОВ поцікавився у родини, які ще проблеми сьогодні виникають у таких сім’ях. Серед інших вихованців столичних ДБСТ турбують питання сімейного відпочинку та житлового забезпечення повнолітніх дітей. Голова КМДА пообіцяв уже найближчим часом посприяти у їхньому вирішенні. Так, питання будівництва житла для дітей-сиріт заслухають найближчим часом на нараді із заступниками голови КМДА та головами районних держадміністрацій.