Шведських Єврофанів поселять на Трухановому острові

Київ. 12 березня. УНІАН. Шведська фан-асоціація домовилась з місцевою владою Києва про розміщення свого фан-містечка під час Євро-2012 на Трухановому острові.

Як повідомляє Інформаційний центр «Україна 2012», згідно з попередніми домовленостями, табір зможе вмістити 10 тис. вболівальників.

За словами Інго ШОЕДЕРЛУНДА зі спілки «Шведський табір», наразі кількість місць в наметах становить 6 тис. 486. «Беручи до уваги той факт, що наприкінці 2011 року ми отримали понад 7 тис. записів, ми маємо намір збільшити потужності до 10 тисяч», - додав він.

Ціна за нічліг становитиме 129-189 крон (150-200 грн. за місце на добу). Містечко буде обладнано 50 туалетами, душовими на 160 місць, кафе зі шведською їжею, а також невеликим охоронним пунктом. «Ми будемо мати вищі стандарти, ніж під час типових музичних фестивалів у Швеції», - запевнив І.ШОЕДЕРЛУНД.

Як повідомлялося, перший матч збірна Швеції зіграє з українською національною командою 11 червня. Далі у шведів в Києві відбудеться поєдинок з англійцями (15 червня) та з французами (19 червня).