Податківці у Печерську навчають громадян декларувати майновий стан та доходи

Київ, 12 березня. УНІАН. Податківці Печерська організували низку заходів, пов’язаних зі створенням належних умов обслуговування для платників податків у період кампанії "Декларування-2012".

Як повідомили УНІАН в Державній податковій інспекції у Печерському районі, з метою надання необхідних консультацій та приймання декларацій від громадян про майновий стан та отримані доходи, вже організовано ряд виїздів відповідальних працівників податкової інспекції на підприємства та організації району.

Першим колективом, де податківці провели тематичну лекцію з питань заповнення та подання додатку до декларації "Про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік", став колектив суддів та фахівців Вищого адміністративного суду України. Для цієї роботи спеціально створено презентаційний ролик під назвою "Декларування".

Особливу увагу було приділено питанням надання додатку 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи та збереження в ньому достовірних даних.

Так як зміни та доповнення до податкової декларації та додатків до неї потребують детального та уважного вивчення, головний державний податковий інспектор відділу масово-роз`яснювальної роботи Вікторія КУЛІКОВА озвучила та проаналізувала кожний розділ декларації, окреслила основні випадки у разі заповнення окремих розділів та пунктів, й такі, що стосуються саме суддів.