Суд просять відновити заборону будівництва на Гончара

Київ. 12 березня. УНІАН. 7 березня Київська міська державна адміністрація подала касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного господарського суду від 5 березня 2012 року, яка скасувала заборону на проведення робіт щодо будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу на території земельної ділянки, що на вул. Олеся Гончара, 17-23.

Як інформує прес-служба КМДА, влада просить Вищий господарський суд України скасувати постанову апеляційної інстанції та залишити в силі заборону Господарського суду м. Києва на проведення будівництва.

Як зазначено у касаційній скарзі, проведення будівельних та вишукувальних робіт на вказаному місці несе пряму загрозу пам’ятці архітектури – архітектурному ансамблю «Софія Київська».

Довідка УНІАН. Київська міська рада рішенням № 419/1829 від 15 липня 2004 року передала земельну ділянку по вул. Олеся Гончара, 17–23 в Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» для будівництва елітного житлового комплексу. Це викликало численні протести громадськості, оскільки дана земельна ділянка розташована в охоронній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська», що входить до списку Всесвітньої культурно-історичної спадщини ЮНЕСКО.

У березні 2009 року прокуратура м. Києва внесла припис з вимогою скасувати дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» від 6 червня 2008 року і опротестувала рішення Київської міської ради № 419/1829 від 15 липня 2004 року про надання цієї земельної ділянки як таке, що суперечить положенням Земельного кодексу України та Закону України «Про планування і забудову територій».

У липні 2011 року Київська міська рада призупинила будівельні роботи в межах вулиць Іринінська, Рейтарська, О. Гончара, Велика Житомирська, Михайлівська і Михайлівський провулок, які входять у буферну зону Софійського собору. Мораторій має діяти до затвердження охоронної зони Софійського архітектурного ансамблю.

22 листопада 2011 року Окружний адміністративний суд Києва у справі щодо рішення Київради про виділення землі під будівництво житлового комплексу по вулиці Олеся Гончара, 17–23 у буферній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» прийняв ухвалу про зупинення будівельних робіт на об’єкті на час розгляду справи.

Проте вже 1 грудня 2011 року суд скасував свою ухвалу про зупинення будівництва, незважаючи на численні протести громадськості й застереження ЮНЕСКО.

17 грудня минулого року голова КМДА заявив, що скандальне будівництво на вулиці Гончара, 17-23 неподалік Софії Київської буде зупинено.