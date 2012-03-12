Київ. 12 березня. УНІАН. У Київському зоопарку помер крокодил Гоша, який був єдиним представником свого виду.

Як повідомила УНІАН прес-секретар зоопарку Анжеліка КОМАРОВА, трапилось це у суботу. Для встановлення причин смерті тіло кродолила направлено для проведення експертизи у Національний університет біоресурсів і природокористування України, де фахівці, як правило, проводять цю процедуру. Результат досліджень буде відомий через місяць.

За словами А.КОМАРОВОЇ, вік Гоші невідомий. Його шість років тому привезли у Київський зоопарк з іншого зоопарку, причому в поганому стані. Крокодил перебував під наглядом ветеринарів зоопарку, проте смерть його стала неочікуваною.

Крокодил Гоша представляв один з найстаріших видів плазунів і нині рідкісного виду – кубинських крокодилів.

Він жив в окремому вольєрі, як і всі інші крокодили зоопарку (нині їх залишилось п’ять, але вони інших видів).

На запитання, чи витримувались умови тримання й догляду за крокодилом, А.КОМАРОВА відповіла, що не може про це сказати, бо не поінформована з цього питання.