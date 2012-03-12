Влада забезпечить засобами реабілітації більше 3 тис. киян

Київ. 12 березня. УНІАН. Більше 3 тисяч киян отримають засоби реабілітації, послуги зі складного протезування кінцівок, а також протезне взуття у рамках реалізації програми «Турбота. Назустріч киянам».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Тетяну КОСТЮРЕНКО, на ці потреби у міському бюджеті передбачено 20 млн. грн.

Зокрема, на оплату послуг із виготовлення протезів та соціально-психологічну і медичну реабілітацію жінок, які зазнали мастектомії, передбачено 1 млн. 650 тис. грн.

Як зазначається у повідомленні, також на поточний рік міською владою передбачені кошти на придбання інвалідних візків, палиць, милиць, ходунків, що дозволить скоротити чималу чергу, яка виникла у попередні роки.

Крім того, передбачено реалізацію великої програми навчання людей з інвалідністю. На відповідні заходи зі столичного бюджету буде виділено 10 млн. грн. На даний час освіту здобувають 1,5 тис. студентів з обмеженими фізичними можливостями.

Цього року у рамках реалізації програми «Турбота. Назустріч киянам» також обіцяють здійснювати і санаторно-курортне лікування ветеранів війни та праці, дітей війни та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Протягом поточного року в рамках зазначеної програми територіальні центри надаватимуть натуральну допомогу малозабезпеченим громадянам: гаряче харчування та продуктові набори.

Крім того, за словами Т.КОСТЮРЕНКО, міським бюджетом передбачено надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям населення з нагоди відзначення державних та релігійних свят.