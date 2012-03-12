Засідання Міжгалузевої ради з профосвіти

13 березня о 10.30 за участю керівництва КМДА відбудеться розширене засідання Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти у місті Києві з теми: «Співпраця навчальних закладів професійно-технічної освіти і роботодавців з питань підготовки робітників для потреб економіки столиці».

Міжгалузева рада допомагає у залученні коштів із позабюджетних джерел на розвиток професійно-технічної освіти, розробці регіональних і державних програм, заходів, нормативно-правових актів щодо діяльності та розвитку професійно-технічної освіти, соціального захисту учнівської молоді; формуванні варіативної частини змісту стандартів

професійно-технічної освіти.

Адреса проведення: зала засідань Міжрегіонального вищого професійного училища зв‘язку (бульвар Т.Шевченка, 56). Вхід за акредитацією.