У місті ліквідовано чотири підпільних казино

Київ. 12 березня. УНІАН. Працівники столичної міліції днями в ході рейду виявили і припинили функціонування чотирьох підпільних казино.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у незаконно діючих розважальних закладах знаходилося близько 100 гральних автоматів, майже 50 комп’ютерів із програмним забезпеченням, яке дозволяло організовувати азартні ігри. При обшуку також було вилучено близько 22 тисяч гривень нелегальної виручки.

У діях організаторів незаконного бізнесу вбачається склад злочину, передбаченого ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.