Київ та Ашгабат обговорили співробітництво

Київ. 12 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ прийняв офіційну делегацію з Туркменістану.

У рамках державного візиту до України Президента Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА, до Києва прибули мер міста Ашгабат Шамухаммед ДУРДИЛИЄВ та губернатор Ахальської області Маммеднияз НУРМАММЕДОВ.

У Києві вони пробудуть до 14 березня. За цей час посадовці з Туркменістану планують відвідати соціально-культурні, освітні та спортивні заклади столиці, ознайомитись з роботою транспортних об`єктів, зокрема Київського метрополітену, а також вивчити будівельні технології, які використовують у Києві.

Під час зустрічі сторони домовилися про обмін досвідом щодо використання альтернативних джерел енергії, зокрема сонячної, будівництва доступного житла, мостів та доріг, розвитку медичної галузі та фармацепції.

«Я переконаний, що ця зустріч стане початком міцної дружби між нашими країнами та столицями. У Києва та Ашгабату чимало перспективних напрямків для співпраці та взаємовигідного партнерства», – підкреслив О.ПОПОВ у розмові з мером столиці Туркменістану.