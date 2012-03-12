У бібліотеці "Деміївська" до кінця березня триватиме фотовиставка про Африку

Київ, 12 березня. УНІАН. У бібліотеці "Деміївська" відбулася презентація книги гамбійського письменника Ебу ДІББА "Былинка на ветру" та науково-публіцистичної збірки "Ноєв завєт".

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, захід був організований громадською організацією "Африканська рада в Україні".

Гості бібліотеки познайомилися з фотоматеріалами, переглянули слайд-фільми про культуру та історію країн Африки.

На завершення зустрічі сторони домовились про подальшу співпрацю та обмінялись подарунками – книгами про визначні куточки України, творами українських поетів.

До кінця березня у бібліотеці "Деміївська" (просп. 40-річчя Жовтня, 46) триватиме виставка фотографій, масок, літератури про Африку.