В Києві планується збільшити фінансування соцпрограм

Київ. 12 березня. УНІАН. В Києві планується збільшити фінансування соціальних програм.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це сказав сьогодні під час розширеної апаратної наради із заступниками, головами районів, керівниками управлінь та комунальних підприємств столиці голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Минулого тижня, під час засідання Кабінету Міністрів, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ презентував програму вирішення соціальних проблем. Згідно з нею значна категорія соціально-незахищених верств населення отримає додаткові фінансові ресурси. Це стосується всіх напрямків – пенсійного забезпечення, будівництва доступного житла, матеріальної допомоги та виплат вкладникам «Ощадбанку», - зазначив О.ПОПОВ.

За його слвоами, Президент України підкреслив, що такі ініціативи стали можливими завдяки позитивній тенденцій у розвитку економіки країни.

“Безперечно, у цьому є і заслуга Києва, який останні два роки демонструє значний прорив у зростанні економічних показників», – додав голова КМДА.

Він зазначив, що ВВП України у 2010 році був збільшений на 4,2%, а у 2011 році економічне зростання досягло 5,3%.

«Враховуючи впровадження загальнодержавної соціальної програми, столичні соціальні служби мають у стислі терміни підготувати пропозиції щодо фінансування відповідних міських програм, порахувати додаткові видатки. При коригуванні державного бюджету ці суми будуть враховані», – сказав О.ПОПОВ.