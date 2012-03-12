В будинку Вчителя пройде вечір пам’яті Кобзаря

«Шевченків дзвін»

Київ. 12 березня. УНІАН. Сьогодні в будинку Вчителя (м. Київ, вул. Володимирська, 57) пройде вечір пам’яті Тараса Шевченка «Шевченків дзвін». Як повідомляє сайт “Музейний простір України”, за захід запрошені Євген СВЕРСТЮК, Василь ОВСІЄНКО, Тарас КОМПАНІЧЕНКО та гурт «Хорея козацька», рок-гурт «Сад», Леся ЧАРІВНА, Віра БОНДАР, Ярослав ДЖУСЬ, Тарас ПУШКАР, Ігор ІВАНОВ, Юля МОРОЗЮК, Леся МАТВІЙЧУК та інші. Початок о 18.30. Вхід безкоштовний.

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