У спортивно-оздоровчому комплексі на Оболоні відбудеться спортивний фестиваль "Веселі старти на льоду"

У Спортивно-оздоровчому комплексі на Оболоні (вул. Лайоша Гавро, 4-Г) в перший день шкільних весняних канікул 26 березня за підтримки Київської міської державної адміністрації відбудеться II Київський спортивний фестиваль "Веселі старти на льоду".

Офіційне відкриття фестивалю відбудеться о 12.00. У відкритті фестивалю візьмуть участь керівництво Київської міської державної адміністрації, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА, Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, ТОВ "Дивосвіт-плюс", представники молодіжних громадських організацій.

Усі, хто завітає на Спортивно-оздоровчий комплекс у день відкриття з 12.00 до 15.00, матимуть нагоду позмагатися у силі, спритності, винахідливості, а також просто гарно відпочити. У рамках конкурсної програми, яку підготували організатори та партнери свята, передбачені цікаві змагання з елементами хокею, футболу на льоду, естафети на ковзанках та інші спортивно-розважальні ігри. На переможців змагань чекатимуть заохочувальні призи від організаторів фестивалю.