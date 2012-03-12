Прокуратура виявила чергову незаконну вирубку лісу в Києві

Київ. 12 березня. УНІАН. Прокуратурою Голосіївського району Києва порушено кримінальну справу за фактом незаконної вирубки лісу у районі Столичного шосе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, факт вирубки лісу було виявлено наприкінці лютого під час спільної перевірки прокуратури району і Державної екологічної інспекції у м. Києві.

Як встановлено, службові особи ТОВ «Серж» без будь-яких дозвільних документів зрубали 271 дерево різних порід на земельній ділянці 0,75 га (вул. Острівна, 12-а у Голосіївському районі столиці). В результаті завдано збитків державі на суму понад 4,2 млн. грн. (ст. 246, ст. 364-1 ч. 2 Кримінального кодексу України).

Розслідування справи доручено слідчому районної прокуратури.