У Шевченківському районі буде створено понад 100 дільниць з виборів до парламенту

Київ, 12 березня. УНІАН. У Шевченківському районі столиці для виборів народних депутатів у жовтні 2012 року буде створено понад 100 виборчих дільниць.

Про це УНІАН повідомили у Шевченківській райдержадміністрації.

Зокрема, у районі створений реєстр виборчих дільниць на постійній основі: 76 великих дільниць (понад 1500 виборців), 14 середніх дільниць (від 500 до 1500 виборців) та 19 спеціальних дільниць (лікарняні, УВП).

Відповідно до вимог чинного законодавства щодо приміщень ОВК в Шевченківському районі створені три робочі кімнати у спеціально виділеному приміщенні по вул. Щербакова, 49А, де зараз ведуться ремонтно-підготовчі роботи.

