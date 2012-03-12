У шахті ліфта знайшли тіло 13-річного хлопчика
10:07, 12 березня 2012Київ
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Обставини трагедії з`ясовуються
Київ. 12 березня. УНІАН. У неділю, 11 березня, в Печерському районі Києва на вулиці Старонаводницькій, 13, в шахті ліфта новозбудованого будинку було виявлено тіло 13-річного хлопчика.
Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в м. Києві, для того, щоб підняти тіло загиблої дитини з 6-метрової глибини, рятувальникам довелося розрізати двері ліфта бензорізом, а потім спуститися до загиблого по штурмовій драбині. Труп дитини підв`язали рятувальною мотузкою та підняли з шахти.
Обставини даної трагедії з`ясовуються.
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