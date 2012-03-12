Чоловік отримав опіки 25% шкіри на пориві теплотраси

Київ. 12 березня. УНІАН. В Солом’янському районі столиці в результаті пошкодження тепломережі відбулося швидке підмивання ґрунту та утворення провалини, до якої 11 березня потрапив чоловік. Оскільки провалина була заповнена теплоносієм високої температури, людина отримала опіки ніг 2 та 3 ступенів, сумарною площею до 25% шкіри.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАТ «Київенерго».

Чоловік був терміново відправлений до лікарні, де йому надана медична допомога. За оцінками лікарів, стан хворого стабільний, загрози життю не має. Відповідальні особи «Київенерго» підтримують зв`язок з лікарями та слідкують за станом постраждалого чоловіка.

Водночас проводиться робота по ліквідації пошкодження тепломережі діаметром 600 мм. Як відзначають в енергокомпанії, труба була прокладена у 1986 році, до того ж, безканальним способом, тобто без бетонного каналу, що прискорило її зношення.

О 8.00 11 березня дільниця теплопроводу була відключена від теплопостачання, а о 10.00 аварійна бригада «Київенерго» розпочала ремонтні роботи.

Через пошкодження теплопроводу тимчасово припинено теплопостачання 18 житлових будинків, 1 дитячого садочку та 3 адмінбудівель. За попередніми оцінками фахівців, враховуючи характер пошкодження, теплопостачання споживачів передбачалось відновити впродовж доби, до 7.00 12 березня.

В «Київенерго» відзначають, що довжина тепломереж, що знаходяться у користуванні та експлуатації компанії, становить 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). З них понад 50% вичерпали нормативний термін експлуатації 25 років. З цієї точки зору найбільш проблемними районами в Києві є житлові масиви Борщагівка, Біличі, Нивки, Поділ, Троєщина, Деміївка, Голосіїв та Теремки.