Київ. 12 березня. УНІАН. У вихідні в столиці горіли автомобіль та сміття.

Як повідомляє Головного управління МНС України в м. Києві, в п’ятницю, 9 березня, рятувальники гасили дві пожежі в автомобілях. Перший випадок стався о 12.28 на вул. і Маршала Гречко, 9-В (Подільський р-н.). На території гаражного кооперативу «Виноградар» в автомобілі ВАЗ-2108 сталося загоряння. Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено: передня частина кузова, радіаторна решітка. Причину пожежі та збиток з’ясовують фахівці.

Інший випадок стався об одинадцятій годині ночі в Деснянському районі на проспекті Маяковського, 46. В автомобілі «БМВ-320» сталося коротке замкнення без послідуючого горіння.

Загалом за вихідні, 8-10 березня, підрозділи ГУ МНС України в м. Києві здійснили 38 виїздів на гасіння пожеж та ліквідацію наслідків надзвичайних подій. У 14 випадках горіло сміття. Основною причиною виникнення так званих «сміттєвих» пожеж є необережне поводження з вогнем невідомих осіб.