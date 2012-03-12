У вихідні в столиці горіли автомобіль та сміття

09:25, 12 березня 2012
Київ
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Рятувальники виїжджали на 38 викликів 

Київ. 12 березня. УНІАН. У вихідні в столиці горіли автомобіль та сміття.

Як повідомляє Головного управління МНС України в м. Києві, в п’ятницю, 9 березня, рятувальники гасили дві пожежі в автомобілях. Перший випадок стався о 12.28 на вул. і Маршала Гречко, 9-В (Подільський р-н.). На території гаражного кооперативу «Виноградар» в автомобілі ВАЗ-2108 сталося загоряння. Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено: передня  частина кузова, радіаторна решітка. Причину пожежі та збиток з’ясовують фахівці.

Інший випадок стався  об одинадцятій годині ночі в Деснянському районі на проспекті  Маяковського, 46. В автомобілі «БМВ-320» сталося коротке замкнення без послідуючого горіння.

Загалом за вихідні, 8-10 березня, підрозділи ГУ МНС України в м. Києві здійснили 38 виїздів на гасіння пожеж та ліквідацію наслідків надзвичайних подій. У 14 випадках горіло сміття. Основною причиною виникнення так званих «сміттєвих»  пожеж є необережне поводження з вогнем невідомих осіб. 

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