У приватному будинку на Подолі згорів чоловік

Київ. 9 березня. УНІАН. У приватному будинку на Подолі в Києві згорів чоловік.

Як повідомляє сайт ГУ МНС України в м.Києві, 8 березня о 23.54 годині ночі у одноповерховому приватному будинку розміром 5х8 м, на вул. Газопровідній, 5, у Подільському районі виникла пожежа. Пожежу помітили сусіди і відразу ж викликали на допомогу пожежно–рятувальну службу.

Всього 7 хвилин знадобилося рятувальникам для прибуття на місце пожежі. Приїхавши, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння вогню. На той час вогнем було охоплено покрівлю будинку. За допомогою двох потужних водяних стволів пожежні о 1.17 загасили вогонь. Під час розбору конструкцій рятувальники знайшли обгорівший труп чоловіка. Як з’ясувалось пізніше, це була людина без певного місця проживання, яка вирішила погрітись в дачному будинку.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 40 кв.м дерев’яних конструкцій покрівлі.

Однією з основних версій виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем чоловіка.