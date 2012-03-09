У Києві викрили чергову велику житлову аферу

Київ. 9 березня. УНІАН. У Києві викрили одну з найбільших житлових афер, повідомляє інформаційний портал всеукраїнської громадської організації "Правозахисний рух " Взаємодопомога ".

Згідно з повідомленням, за своїм масштабом вона може стояти на другому місці після «Еліта-центр». Від шахраїв, які продавали «повітря» під виглядом забезпечення доступним житлом, постраждало більше 100 осіб на загальну суму 12 млн грн.

Дев`ять членів угруповання обманювати людей почали ще в 2006 році, створивши ЖК «Адоніс». «Організували його під вивіскою забезпечення соціального житла для малозабезпечених - чорнобильців та інших пільговиків. Організатори обіцяли, що при вступі в кооператив вони отримають пільгове житло », - розповів начальник УБОЗ Києва Олександр ПЛУЖНИК, пише сайт організації.

Пільговиків просили внести від 100 до 300 тис. грн. Кооператив офіційно зареєстрували, щоб ні в кого не виникало підозр.

«Люди давали гроші або переводили їх на розрахунковий рахунок кооперативу. Коли кошти потрапили на рахунок, організатори пообіцяли, що будинок буде будуватися на вул. Майорова. Потім заявляли, що будинок з`явиться у Княжому Затоні. Для правдоподібності показували папери, які писали в Кабмін, КМДА. Вкладників возили на будівництво, переконували, що вони скоро отримають квартири. Але будували не вони, а компанії, які не мають до «Адоніса» стосунку, і не для пільговиків. Гроші організатори знімали з рахунку і витрачали в особистих цілях », - розповів А.ПЛУЖНИК.

У міліції підозрюють, що постраждалих може бути більше, і просять всіх звертатися в УБОЗ Києва. Вкладені гроші повернути вкладникам поки не вийшло - більша частина грошей знята з рахунків, повідомляє "Взаємодопомога".

Проти учасників угруповання днями порушили кримінальну справу. Зараз накладені арешти на все майно кооперативу та організаторів.