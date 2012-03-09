На святкування Дня Києва планують витратити до 10 млн. грн.

Київ. 9 березня. УНІАН. Народне гуляння на День Києва цього року обійдеться в 9-10 млн. грн.

Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на заступника голови Київської міської державної адміністрації Леоніда НОВОХАТЬКА.

Це найбільша сума за всі роки, наприклад, торік було витрачено близько 6 млн., зазначає газета.

Тим часом, представник держадміністрації зауважив, що звичайно кошти на святкування дають спонсори.

Цього року киян чекає грандіозний музичний феєрверк, який підготують китайці. Днями фахівці з КНР вже прилетіли до Києва. Обіцяють, що феєрверк буде виконаний за новітніми технологіями, а на небі запаляться фігури із зображенням Києва.

«На Оболонській набережній теж влаштують шоу феєрверків з 3D лазерним шоу. Туди зможуть під`їхати жителі Троєщини. Це буде вперше. Так зроблено тому, що Лівий берег - теж столиця, і свято повинне бути для всіх. Минулого року подібний фестиваль ми проводили біля Річкового вокзалу, зібралося стільки людей, що перекрили половину Подолу», - розповів Л.НОВОХАТЬКО.

До Дня Києва влада обіцяє завершити реконструкцію Андріївського узвозу, і там планують відкрити художній вернісаж. На нього вже запрошують митців з усіх областей України. На Співочому полі виступлять народні колективи. Там же відкриється і виставка квітів - це будуть композиції з тюльпанів.

Крім того, в одному з парків столиці проведуть фестиваль шашликів, де декілька десятків кухарів готуватимуть це блюдо за своїми рецептами.

Але головною подією святкування стане, як говорять в мерії, концерт. На сцені виступлять практично усі українські зірки, зокрема, будуть: Ірина БІЛИК, Таїсія ПОВАЛІЙ, Наталія МОГИЛЕВСЬКА. Можливо, заспівають Олег СКРИПКА або Святослав ВАКАРЧУК. Будуть запрошені й учасники «Х фактора», «Голосу країни». Іноземних зірок влада вирішила не запрошувати, оскільки це дорого. Хіба що приїдуть співаки з Польщі. До речі, планують навіть організувати телеміст з Варшавою - містом, яке теж прийматиме ЄВРО, пише газета.

Разом з тим Л.НОВОХАТЬКО зазначив, що мерія збирає пропозиції киян щодо того, як провести День Києва. З понеділка на офіційному сайті мерії з`явиться спеціальний розділ «День Києва», де можна буде залишити свою ідею. Також поділитися своїми пропозиціями можна буде за телефоном 15-51.

Окрім усіх святкових заходів, пов`язаних з народними гуляннями, до Дня міста планують також завершити будівництво ряду об`єктів транспортної інфраструктури. Так, обіцяють запустити розв`язку на мосту Патона, біля метро «Дніпро» (доповнення до вже існуючої), легке метро на Троєщину і відкрити музей Києва в окремому приміщенні по вул. Б.Хмельницького.