Попов взяв участь у покладанні квітів до пам’ятника Шевченку
12:19, 09 березня 2012Київ
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Вшановано пам’ять великого Кобзаря
Київ. 9 березня. УНІАН. З нагоди 198-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у столиці України відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника великого Кобзаря.
Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації, квіти до пам’ятника поету у парку ім. Тараса Шевченка поклали прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.
Також до урочистостей приєдналися народні депутати, урядовці, голови районних в місті Києві державних адміністрацій, громадські та культурні діячі.
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