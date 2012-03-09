Попов взяв участь у покладанні квітів до пам’ятника Шевченку

Київ. 9 березня. УНІАН. З нагоди 198-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у столиці України відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника великого Кобзаря.

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації, квіти до пам’ятника поету у парку ім. Тараса Шевченка поклали прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Також до урочистостей приєдналися народні депутати, урядовці, голови районних в місті Києві державних адміністрацій, громадські та культурні діячі.