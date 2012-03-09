До столиці з'їдуться тезки та двійники Тараса Шевченка

Київ. 9 березня. УНІАН. 10 березня о 12.00 біля пам’ятника Т.Г.Шевченкові (сквер навпроти «червоного» корпусу КНУ) відбудеться цікава зустріч тезок і двійників Тараса Шевченка, а також усіх поціновувачів творчості Кобзаря.

Як пише сайт «Друг Читача», минулого року було втілено два знакові проекти, спрямовані на популяризацію творчості Т. Шевченка. Це «Ім’я Тараса – дух його!», яких закликав до об’єднання та порозуміння повних або часткових тезок Кобзаря, та Перший всеукраїнський конкурс двійників Тараса Шевченка, який викликав справжній ажіотаж у ЗМІ. Цього року ці дві акції спробують об’єднатися, щоб і тезки, і двійники прочитали поезії свого духовного батька, поспілкувалися з сучасними письменника і між собою.

«Отже, всі, хто – Тарас, Тарас Григорович і Тарас Григорович Шевченко, хто – просто Шевченко, і хто бачить щодня у дзеркалі людину, схожу на нашого великого Поета, хто з якихось причин не потрапив минулого року на наші заходи, ми на вас чекаємо», - зазначають в оргкомітеті заходу.

Літератруна акція пройде в рамках літературного мега-марафону «Віршень», організатори якого оголосили березень Місяцем української поезії – «віршнем». Мега-марафон «Віршень» триватиме у Києві та інших містах України з 1 березня до 7 квітня 2012 року.

Організатори «Віршня»: Національна спілка письменників України, «Сліва-фест», Максим РОЗУМНИЙ, Сергій ПАНТЮК.