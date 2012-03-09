Велике жіноче ралі відбулося у столиці
10:19, 09 березня 2012Київ
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Змагались 35 екіпажів
Київ. 9 березня. УНІАН. Велике жіноче ралі відбулося 8 березня в центрі столиці. Екстремально відсвяткувати Міжнародний жіночий день наважилося 35 пілотів та стільки ж штурманів, повідомив 5-й Канал.
Завдання екіпажів було проїхати близько 80-ти кілометрів та пройти спеціальне випробовування: впоратися із фігурами на спецділянках.
За кермом були виключно жінки. Учасниці - з Києва, Харкова та Черкас.
Трійка переможниць була нагороджена грамотами та подарунками.
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