Велике жіноче ралі відбулося у столиці

Київ. 9 березня. УНІАН. Велике жіноче ралі відбулося 8 березня в центрі столиці. Екстремально відсвяткувати Міжнародний жіночий день наважилося 35 пілотів та стільки ж штурманів, повідомив 5-й Канал.

Завдання екіпажів було проїхати близько 80-ти кілометрів та пройти спеціальне випробовування: впоратися із фігурами на спецділянках.

За кермом були виключно жінки. Учасниці - з Києва, Харкова та Черкас.

Трійка переможниць була нагороджена грамотами та подарунками.