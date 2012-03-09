КМДА підтверджує намір будувати сміттєпереробні заводи в області

Київ. 9 березня. УНІАН. Три сміттєпереробні заводи столиця побудує у Київській області.

Як повідомляє телеканал новин "24", за словами першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА, влада врахувала те, що поблизу ТЕЦ№6, де планувалося будівництво, великий житловий масив і місцеві мешканці висловилися проти такого сусідства.

У той же час, за словами О.МАЗУРЧАКА, КМДА розраховує на будівництво найближчим часом трьох сміттєпереробних заводів на території Київської області в рамках національного проекту "Чисте місто".

Крім того, у міськадміністрації планують цього року приступити до реконструкції заводу "Енергія"зі збільшенням потужностей у понад два рази - до 350 тис. тонн на рік.

Зазначимо, Київ за рік продукує понад 6,5 млн кубометрів твердих побутових відходів, або 1,2 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2011 р. відбулася зустріч першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА з керівником Національного проекту «Чисте місто» Богданом БАЛАСИНОВИЧЕМ. На заході також були присутні представники ТОВ «Атлас Ворд Білдінг Системс Україна», компанії «BN Umwelt GmbH» (Німеччина) та Головного управління комунального господарства.

Б.БАЛАСИНОВИЧ висловив сподівання, що пілотний проект будівництва сміттєпереробного заводу у Києві стане взірцевим для інших міст України. Як відомо, проект «Чисте місто» передбачає будівництво в десяти містах України сучасних сміттєпереробних комплексів.

У Києві планується реалізація пілотного проекту на основі державно-приватного партнерства.

Наприкінці зустрічі присутні домовилися про створення робочої групи з питання будівництва комплексу, до складу якої ввійдуть фахівці міста, області та представники проекту «Чисте місто».

Як повідомляв УНІАН, 19 липня 2011 р. було видано розпорядження КМДА № 1256 “Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва сміттєпереробного комплексу на вул. Колекторній, 44” на Дарниці.20 жовтня конкурсна комісія із залучення інвесторів до будівництва вказаного комплексу затвердила умови конкурсу.

Передбачалось, що частина комплексу, орієнтована на сортування побутових відходів, запрацює вже через рік, а повністю закінчити будівництво планувалось у 2015 році.

1 листопада у муніципальній газеті “Хрещатик” було оприлюднено оголошення про початок конкурсу з відбору інвестора будівництва сміттєсортувального комплексу за адресою: вул. Колекторна, 44, а 18 листопада голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ», голова Партії Зелених України Денис МОСКАЛЬ заявив, що проведення конкурсу перенесено.

Довідка УНІАН. Проект «Чисте місто» є одним з основних у переліку національних проектів, затверджених Кабінетом міністрів України 8 грудня 2010 року. Національним проектом передбачено перехід на європейську систему переробки твердих побутових відходів, що забезпечить системне вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища.

Передбачається, що в результаті реалізації національного проекту площі поховання відходів на існуючих полігонах зменшаться в 8-12 разів (40-80 га на рік) за рахунок зменшення обсягів відходів та їх фізичних характеристик.