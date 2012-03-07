Прокуратура зупинила чергову вирубку дерев на проспекті Перемоги

Київ. 7 березня. УНІАН. Прокуратурою Святошинського району Києва зупинено чергову вирубку дерев на проспекті Перемоги (навпроти центрального в’їзду до ТК «Пролісок»).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Прокуратурою Святошинського району проводиться перевірка із залученням співробітників Святошинського райуправління міліції та контролюючих органів міста щодо факту знесення зелених насаджень у цьому місці.

Працівниками районної прокуратури під час виїзду на місце встановлено, що на земельній ділянці площею 0,2 га, яка відноситься до «Святошинського лісопаркового господарства», на замовлення ТОВ «МАГ-К» зрубано 10 із 42 дерев, які планувалося вирубати згідно з актом обстеження зелених насаджень.

«На даний час вирубка дерев призупинена. Перевірка триває», - йдеться у повідомленні.