У ЛПЗ Києва 8, 9 та 11 березня – вихідні дні

Київ. 7 березня. УНІАН. Столичне Головне управління Міністерства охорони здоров’я оприлюднило режим роботи лікувально-профілактичних закладів у святковий та вихідні дні з 8 по 11 березня 2012 року.

Інформація розміщена на офіційному порталі управління.

Стаціонарні ЛПЗ в період з 8 по 11 березня будуть надавати невідкладну медичну допомогу цілодобово.

Робота лікувально-поліклінічних закалдів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, буде організована згідно з графіком:

7 березня 2012 року, середа - передсвятковий день;

8 березня 2012 року, четвер - святковий день;

9 березня 2012 року, п`ятниця - вихідний день;

10 березня 2012 року, субота - згідно з графіком суботи;

11 березня 2012 року, неділя - вихідний день.

Разом з тим у Головному управлінні охорони здоров`я працює цілодобова консультативно-інформаційна служба "Здоров`я - порада лікаря за телефоном 15-83" (безкоштовно зі стаціонарних телефонів м. Києва), в тому числі у святкові та вихідні дні, за яким можна отримати консультації та поради лікарів.

Головне управління охорони здоров`я звертається до населення з проханням бути пильними до свого здоров`я та здоров`я дітей.