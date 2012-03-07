У Києві найчастіше крадуть “ВАЗи”, “Тайоти” та “Lexus”

Київ. 7 березня. УНІАН. За два місяці нинішнього року в столиці зареєстровано 55 незаконних заволодінь автотранспортом, з яких 32 було розкрито. Найпопулярнішими у викрадачів були автомобілі марки «ВАЗ» – 11 угонів. На другому місці – 9 автівок марки «Toyota», трійку «лідерів» замикають автомобілі марки «Lexus» – 7 угонів. Наступними є автомобілі «Mitsubishi» та «Daewoo» – по 5 незаконних заволодінь.

Про це «Хрещатику» повідомили в УДАІ ГУ УМВС у м. Києві.

Найчастіше автомобілі викрадають у п’ятницю, неділю та середу. Здебільшого викрадення здійснюють у нічний час доби – вночі викрали 40 автівок.

«Крадієві досить 2­3 хвилин, щоб заволодіти вашим авто, і зовсім небагату часу, аби залишити місце злочину і виїхати за межі міста», - розповів начальник управління Державтоінспекції Анатолій КУРІННИЙ.

Тому ДАІ рекомендує залишати автомобілі на стоянках, що охороняються, або у гаражних боксах, а також обладнати своє авто протиугінними пристроями.

Державтоінспектори радять автовласникам, у яких зникло авто найперше телефонувати 102 . Інформація передається черговому по місту, який, у свою чергу, повідомляє по радіозв’язку всім патрулям, що забезпечують охорону громадського порядку та несуть службу на лінії. Маючи орієнтування викраденої автівки: номерний знак, колір, марку транспортного засобу наші співробітники пильнуватимуть. У будь ­ якому випадку, чим швидше водії звертаються до правоохоронних органів, тим більше шансів знайти авто за гарячими слідами.