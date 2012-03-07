Службовців «Київзеленбуду» спіймали на зловживаннях

Київ. 7 березня. УНІАН. Київською прокуратурою захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері порушено кримінальну справу за фактом нецільового використання бюджетних коштів службовими особами «Київзеленбуду».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у ході дослідчої перевірки було встановлено, що службові особи «Київзеленбуду» безпідставно використали бюджетні кошти, які призначалися для проведення ремонтних робіт у парку ім. Шевченка, на інші цілі, чим спричинили збитків державі на суму понад 240 тис. грн.

Справу порушено за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Розслідування кримінальної справи доручено слідчому Київської прокуратури захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері.