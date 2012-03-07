У Дніпровському районі студентською красунею року визнано Марію Житнікову

Київ, 7 березня. УНІАН. У Київському технікумі готельного господарства, що в Дніпровському районі столиці, відбувся конкурс "Студентська красуня року-2012", присвячений Міжнародному жіночому дню.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Дніпровської райдержадміністрації, у конкурсі взяли участь 12 найвродливіших студенток.

У представницькому журі були, зокрема, керівник апарату Дніпровської райдержадміністрації Анатолій ПАВЛЕНКО та начальник відділу в справах сім’ї, молоді і спорту Алла ЗАГОРОДНЯ.

Дівчатам довелося подолати цілу низку випробувань: професійного костюму, артистизму, майстерності виконання пісні або танцю, містичний бал, дефіле, інтелектуальне випробування тощо. Публіка у вщент заповненій залі активно уболівала за конкурсанток.

Вже після перших випробувань вдало виділялася від інших студентка 2-го курсу готельного відділення Марія ЖИТНІКОВА. Вона вдало виконала пісню й станцювала, поводила себе невимушено й з усього було видно, що ґрунтовно готувалася до конкурсу. Але від неї не відставала Любов БОНДАРЕНКО, яка має сильний голос й красиво виконала пісню французькою мовою, а також Іванна ПАСІЧНИК. А студентка Тетяна НАГОРНА успішно використала танцювальні навички партнерів – хлопців із гуртка бальних танців, які вдало допомагали їй у танці. Були й інші родзинки: Діана ІВАШИНА напрочуд майстерно читала…реп, а Ганна СИДОРЕНКО під час танцю подарувала журі торт особистого виготовлення.

Були під час конкурсу й виступи артистів – колишнього студента технікуму, а нині артиста-вокаліста Анатолія ПОЛОВНЮКА. Чудово заспівала пісню викладачка відділення туризму Тетяна РИБКА.

Керівник апарату Дніпровської райдержадміністрації, перший заступник голови районної організації Партії регіонів Анатолій ПАВЛЕНКО від імені керівництва району та однопартійців тепло привітав усіх конкурсанток та подарував їм великий святковий торт.

Отже міс "Студентська красуня року-2012" стала Марія ЖИТНІКОВА, яку урочисто увінчали короною переможниці. Віце-міс стала Любов БОНДАРЕНКО і міс глядацьких симпатій Кристина АБРАМОВА.

