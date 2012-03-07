Попов відвідає дитбудинок сімейного типу

12 березня об 11.00 голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відвідає дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) сім’ї Вовк у Печерському районі.

На даний час в родині Валентини Вовк проживає 7 прийомних дітей. Цей ДБСТ був створений у березні 2006 року. О.Попов привітає родину В.Вовк з нагоди 6 річниці від дня заснування будинку і вручить цінні подарунки.

Адреса проведення: вул. Бастіонна, 3/12. Потрібна акредитація.